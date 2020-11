Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) ei järjestä perinteistä itsenäisyyspäivän soihtukulkuetta tänä vuonna, kerrotaan OYY:n tiedotteessa. OYY:n hallitus perustelee päätöstä koronapandemian aiheuttamalla turvallisuusriskillä.

OYY:n hallituksen puheenjohtaja Eetu Leinonen kertoo, että opiskelijoiden itsenäisyyspäivän vietto siirtyy sosiaaliseen mediaan.

– Laskemme seppeleen sankarimuistomerkille pienen, ylioppilaskunta-aktiiveista koostuvan joukon voimin, ja jaamme juhlavaa tunnelmaa jäsenistöllemme ja kaikille oululaisille sosiaalisen median kautta. Kannustamme kaikkia opiskelijoita löytämään oman tapansa juhlistaa ja kunnioittaa itsenäisyyspäivän tärkeitä teemoja.

Perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue on kulkenut Oulun keskustan poikki Intiön hautausmaalle, jossa on laskettu havuseppele sotaveteraanien sankarimuistomerkille. Tapahtumassa on kuultu myös ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeian lauluesitys kaupungintalon portailla.

Myös Cassiopeia osallistuu itsenäisyyspäivän viettoon sosiaalisessa mediassa.

Soihtukulkueen ajatuksena on tuoda esiin ylioppilaiden kunnioitus sotaveteraaneja kohtaan, ja juhlistaa itsenäistä Suomea opiskelijavoimin. Vaikka tapahtuma perutaan vuoden 2020 osalta, halutaan perinnettä silti ylläpitää.