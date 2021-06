Ouluhallissa annetaan tällä viikolla yhteensä 14106 rokotetta.

Oulun kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että rokotusajalle on hyvä saapua täsmällisesti, vain vähän ennen omaa aikaa. Näin toimimalla ehkäistään jonojen muodostumista rokotuspaikalle.

Tämän viikon rokotteista ensimmäisiä annoksia on 7410 ja toisia annoksia 6696. Rokotusvuorossa ovat jo kaikki 16 vuotta täyttäneet sekä riskiryhmiin kuuluvat 12–15-vuotiaat.

Yli 75 prosenttia 40-vuotiaista ja vanhemmista on saanut ensimmäisen rokotteen. Alle 40-vuotiaidenkin rokotekattavuus on noussut yli 65 prosenttiin. 25–34-vuotiaista oululaisista on rokotettu puolet.

Tiedotteessa muistutetaan, että kaikkien ulkomailla käyneiden on tärkeää jäädä karanteeniin THL:n ohjeiden mukaisesti. Karanteenissa pitää pysyä, kunnes on käynyt kolme päivää maahantulon jälkeen koronatestissä ja saanut siitä negatiivisen tuloksen. Testi voidaan ottaa maksutta julkisessa terveydenhuollossa.

Viime viikolla Oulussa tuli tietoon seitsemän koronatartuntaa, joista kuusi oli peräisin jalkapallon EM-kisamatkalta. Altistuneita oli yhdeksän, joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi. Koronatestejä otettiin 1021, joista positiivisia oli 0,3 prosenttia.