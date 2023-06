Oulussa on kymmeniä taloyhtiöitä, joissa on majoitustoimintaa asunnoissa. Asunto Oy Asemantorni I:n kerrostalossa on 15 huoneistoa, jotka ovat mukana lyhytaikaisessa asuntojen vuokraustoiminnassa.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen