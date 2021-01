Oulussa on todettu lauantaina kello 16 mennessä 17 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki.

Tartuntoja on saatu muun muassa perheen sisällä ja ravintolassa. Tartunnoista 30 prosenttia on peräisin tuntemattomasta lähteestä.

Karanteeniin on lauantaina asetettu Oulussa 40 henkilöä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi.

Mahdollinen altistuminen on kuitenkin tapahtunut oululaisessa Bar Lumossa. Kaupungin tiedotteessa kehotetaan kyseisessä ravintolassa keskiviikkona 20.1. kello 17–23 välillä asioineita tulee tarkkailemaan vointiaan tarkoin ja hakeutumaan testiin lievissäkin oireissa.

Tällä viikolla tartuntamäärä noussut

Oulu on epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta tartuntojen määrä on ollut hienoisessa kasvussa.

Kaupungissa on tällä viikolla lauantai-iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 103 uutta tartuntaa, mikä ylittää jo koko viime viikon tartuntamäärän (85). Tartuntamäärä on noin kolmanneksen suurempi kuin edellisellä viikolla samaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 455 henkilöä, määrä on moninkertainen viime viikkoon verrattuna. Se tarkoittaa myös, että jäljittämisessä on jouduttu tekemään paljon työtä, tiedotteessa sanotaan.

Joukkoaltistumisia on ollut tällä viikolla yhdeksän, mikä noin kaksinkertainen määrä koko viime viikkoon verrattuna.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo muistuttaa, että virusta on Oulussa edelleen liikkeellä.

– Nyt olisi hyvä aika vähentää lähikontaktien määrää, välttää kokoontumisia työssä ja vapaa-ajalla sekä huolehtia tarkoin käsihygieniasta ja maskin käytöstä kodin ulkopuolella, Mäkitalo sanoo tiedotteessa.

Oulussa koronaviruksen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on lievässä laskussa. Ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt 96,8. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuus on tasaantunut ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 62,1.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa kuusi koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole tiedotteen mukaan kasvussa.