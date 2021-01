Oulu on palannut koronavirusepidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulussa on todettu keskiviikkona 15 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Tartunnat on todettu kello 14 mennessä.

THL taas raportoi keskiviikkona Ouluun 13 uutta koronatapausta. THL:n tiedot ovat peräisin tartuntatautirekisteristä, eli tiedot päivittyvät viiveellä. Oulun kaupunki taas kertoo aina saman päivän aikana todetuista uusista koronatapauksista.

Kuluvalla viikolla uusia koronatartuntoja on todettu Oulussa kaikkiaan 45 kappaletta.

Oulussa tuli keskiviikkona ilmi kaksi uutta joukkoaltistumista Maikkulan alakoulussa sekä Kuukkelin päiväkodissa. Lisäksi ravintola Wingerissä lauantaina 16. tammikuuta illalla kello 20–22 aikaa viettäneitä pyydetään tarkkailemaan vointiaan entistä tarkemmin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi.

Keskiviikon aikana karanteeniin on asetettu 95 ihmistä. Tällä viikolla Oulussa on todettu viisi joukkoaltistumista ja karanteeniin on asetettu kaikkiaan 265 ihmistä.

Oulu palasi leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen

Oulun kaupungin mukaan Oulu on nyt siirtynyt leviämisvaiheesta koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, vaikka ilmaantuvuusluvut ovat vielä leviämisvaiheen tasolla. Koronatilanteen tasaantumisen vuoksi Oulun kaupunki päätti avata nuorten ja lasten harrastustoimintaa sekä sallia abien lähiopetuksen.

Muilta osin rajoitukset säilyvät ennallaan ja niitä tarkastellaan seuraavan kerran ensi viikolla.

Oulussa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kaupungin mukaan tasaantunut. Nyt viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on 107,9 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Koko Pohjois-Pohjanmaalla luku on 65.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli keskiviikkona hoidettavana viisi koronapotilasta ja Oulun kaupunginsairaalassa kuusi koronapotilasta.