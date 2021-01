Oulussa on todettu sunnuntaina kello 14 mennessä 14 uutta koronavirustartuntaa, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Tartunnoista puolet on peräisin tuntemattomasta lähteestä. Osa tartunnoista on levinnyt perheen sisällä ja kaveripiirissä. Yksittäinen tartunta liittyy ulkomaanmatkaan.

Karanteeniin on sunnuntaina asetettu Oulussa 27 henkilöä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi, mutta mahdollisia altistumisia on ollut seuraavissa ravintoloissa: Kiinalainen ravintola Beijing torstaina 21.1. kello 14–15, Winger 21.1. kello 15–21 ja Kauppuri 5 Burgers perjantaina 22.1. kello 12–13. Näissä ravintoloissa kyseisinä aikoina asioineiden on syytä tarkkailla vointiaan tarkasti ja hakeutua testiin lievissäkin oireissa.

Kolmannes enemmän tartuntoja kuin edellisviikolla

Oulussa on tällä viikolla sunnuntaihin iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 118 uutta tartuntaa. Määrä on noussut Oulussa noin kolmanneksella viime viikosta. Kahden viikon jaksoa tarkasteltaessa suurta muutosta tartuntamäärissä ei ole tapahtunut.

– Tiukkojen rajoitusten ollessa voimassa tartuntamäärien odotetaan kääntyvän laskuun, tiedotteessa sanotaan.

Tällä viikolla noin kolmanneksessa tartunnanlähdettä ei ole pystytty jäljittämään. Neljännes tartunnoista levisi perheen sisällä tai kaveripiirissä. Lähes kymmenen prosenttia viikon tartunnoista oli lähtöisin työpaikalta. Harrastuksista oli peräisin vain yksittäisiä tartuntoja.

Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 482 henkilöä ja joukkoaltistumisia on ollut yhdeksän. Molemmat määrät ovat lähes kaksinkertaisia viime viikkoon nähden. Suuren altistuneiden määrän arvioidaan todennäköisesti vaikuttavan ensi ja seuraavalla viikolla ilmenevien uusien tartuntojen määriin.

Oulussa 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 99,3. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on nyt 59,9.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa seitsemän koronapotilasta.

Tiedotteen mukaan viime päivien uutiset Astra Zenecan rokotteen odotettua pienemmistä toimitusmääristä alkuvuoden osalta saattavat Oulussakin lykätä joukkorokotusten aloittamisajankohtaa ja hidastaa rokotustahtia.

Oulussa rokotetaan tulevilla viikoilla edelleen ympärivuorokautisessa hoidossa olevia ikäihmisiä ja annetaan tehosterokotuksia.

– Yli 80-vuotiaista alkavat ikäryhmittäiset joukkorokotukset voivat alkaa vasta tämän jälkeen, ja niiden aloitusajankohta riippuu ainoastaan rokotteiden saatavuudesta, tiedotteessa sanotaan.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 17.50.