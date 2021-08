Sinilevä voi aiheuttaa oireita uimareille. Kuvituskuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulunsuun ja Muhoksen Montan uimarannoilla on havaittu sinilevää. Asiasta kertoo Oulun seudun ympäristötoimi.

Kyseisten uimarantojen vedessä on ympäristötoimen mukaan runsaasti sinilevää. Sinilevää on runsaasti silloin, kun vesi on selvästi syanobakteeripitoista tai kun veden pinnalla on nähtävissä pieniä sinilevälauttoja.

Kumpaakaan uimarantaa ei ole asetettu uimakieltoon sinilevän takia. Ympäristötoimi muistuttaa kuitenkin, että sinilevä voi olla myrkyllistä ja runsaiden sinileväesiintymien aikana uimista kannattaa välttää. Uimisen jälkeen tulee käydä suihkussa ja lapset kannattaa pitää poissa rannasta runsaiden sinileväesiintymien aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.

Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa esimerkiksi allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita, kuten kuumetta ja päänsärkyä.