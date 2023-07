Oulunsalon Varjakan uimarannalla on havaittu sinilevää tänään 10. heinäkuuta. Uimarantaa ei ole asetettu sinilevähavainnon vuoksi uimakieltoon, tiedottaa Oulun seudun ympäristötoimi.

Sinilevän eli syanobakteerien määrä vedessä voi vaihdella äkillisesti esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi.

Sinileväisessä vedessä uimista on kuitenkin vältettävä. Herkät ihmiset voivat saada oireita pienistäkin syanobakteeripitoisuuksista. Erityisesti lapset on syytä pitää poissa vesistä, joissa sinilevää on havaittu, sillä vettä ei saisi joutua suuhun.

Syanobakteerit voivat aiheuttaa uimareille esimerkiksi allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa, kuumetta tai päänsärkyä.