Kuva: Pekka Peura

Pari viikkoa sitten oulunsalolaiset kaupunginvaltuutetut laittoivat liikkeelle adressin Oulunsalon entisen kunnantalon puolesta. Kuntalaisadressissa he vetoavat sen puolesta, että rakennus säilyy kuntalaisten käytössä.

– Talon merkitys on suuri oulunsalolaisille. Sen sijainti on keskeinen ja liiketilojen ympäröimä. Mielestäni on olemassa erittäin painavat perusteet sille, että kaupunki säilyttää toiminnan entisessä kunnantalossa, nykyinen kaupunginvaltuutettu ja yksi adressin alulle laittajista Jouko Korkiakoski toteaa.