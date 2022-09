Hannele Kurkela potkaisee korkkarit ja kiireen pois tieltään ja lepuuttaa mieltään kotona Oulunsalossa. Kuva: Pekka Peura

Kun jälkeläisiä on yli sata kolmessa polvessa, ilman syntymäpäiväkirjan merkintöjä oulunsalolainen äiti, isoäiti ja lastenlasten nimittämä maximummo Hannele Kurkela olisi pudonnut laskuista ajat sitten.

Omia lapsia Kurkelalla ja hänen aviomiehellään Esa Kurkelalla on 16, lastenlapsia on 82 ja lastenlastenlapsia on seitsemän.