Oulu

Oulunportissa alkaa näyttää jo puoliksi täydeltä. Taaempana on alkamassa Siklatilojen rakennus. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Melkein huomaamatta Kaakkurin toiselle puolelle Nelostien varrelle on noussut melkoinen kylä. Perävainion Oulunportista on ollut paljon puhetta, ja tonttivarauksia on tehty kaupungille. Alue onkin jo puoliksi rakennettu.

Paikalla on pystyssä nyt seitsemän rakennusta ja kahta rakennetaan paraikaa. Autokauppoja on useita. Lisäksi löytyy muiden moottoriajoneuvojen myymälä, pari varaosakauppaa ja autohuoltoliike.