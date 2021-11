Oulu

Rakkauslukkoja Pikisaarensillalla. Kuva: Pekka Kallasaari

Rakkauslukot, joita lemmenlukoiksikin kutsutaan, somistavat siltojen kaiteita ympäri maailmaa. Myös Oulun silloilta löytyy rakastavaisten pariskuntien nimikirjaimin ja tärkein päivämäärin koristeltuja riippulukkoja, joiden avain on heitetty sillalta vesistöön ikuista rakkautta symbolisoivana eleenä.

Monista suomalaiskaupungeista löytyy virallisia rakkauden siltoja, joihin lemmenlukot ovat keskittyneet ja joihin lukon saa kiinnittää luvan kanssa. Oulusta virallista rakkauden siltaa ei ole, vaan lukkoja löytyy useammasta paikasta.

– Suosituimpia siltoja rakkauslukkojen kiinnittämiseen ovat nähdäkseni Kaarlenväylän sillat, pyörätiesilta teatterin ja Pikisaaren välillä sekä Korkeasaari–Hietasaari-silta, kunnossapitopäällikkö Timo Oksa Oulun Infrasta luettelee.

Vanhan kanta-Oulun ulkopuolella yksi suosituimmista rakkauslukkosilloista on Kiimingin Koitelinkosken riippusilta.

Periaatteessa kiellettyä

Timo Oksan mukaan rakkauden julistaminen kaupungin rakenteisiin kiinnitettävällä lukolla on periaatteessa kiellettyä.

– Ei noista kuitenkaan olla kieltotauluja asentamassa eikä asiasta tehden niitä lähdetä poistamaan, Oksa toteaa.

Remonttien ja maalausten yhteydessä lukkoja on kuitenkin jouduttu poistamaan kaupungin toimesta.

– Lukot saattavat ajan saatossa vaurioittaa rakenteiden maalipintaa ja jouduttaa ruostumista, Oksa sanoo.

Kimmo Luttinen Rasilan Ykkössuutarilta kertoo rakkauslukkojen kulta-aikaa eletyn vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Sen jälkeen rakkauslukkojen ja niiden kaiverrusten menekki on tasaantunut.

– Kyllä rakkauslukkoja myydään ja niitä kaiverretaan edelleen tasaiseen tahtiin. Kesäisin menekki on hieman suurempaa kuin talvella, Luttinen arvioi.

Yhteinen luottamus kannattelee

Perhe- ja pariterapiaan erikoistunut oululainen psykoterapeutti Mira Jussila pohtii rakkauslukon kiinnittämiseen liittyvän aina toive siitä, että rakkaus kestäisi kaiken.

– Rakkauslukko itsessään kuvaa rakkauden kestävyyttä ja ehkä myös koskemattomuutta, jota symboloi juuri se, että lukon avain heitetään muilta ihmisiltä ja toki myös parilta itseltään hukkaan. Tällöin kukaan, eikä mikään pääse vahingoittamaan suhdetta. Samanlaista symboliikkaa on myös kihla- ja vihkisormuksissa, missä ympyrämuoto edustaa ikuisuutta, ilman alkua ja loppua, Jussila sanoo.

– Rakkauslukon äärelle on myös miellyttävää palata. Se voi auttaa luottamaan siihen, että meidän rakkaudessa on jotain erityistä ja kestävää. Yhteisellä unelmoinnilla ja luottamuksella suhteen kestävyyteen on toki suhdetta kannatteleva merkitys.

Vaikka rakkauslukon kiinnittäminen on kaunis ele, Jussila muistuttaa rakkauden kestävyyden perustuvan kuitenkin pohjimmiltaan muihin asioihin, kuin rakkauden tunnustamiseen symbolisin rituaalein.

– Kunnioittava ja empaattinen tarpeiden ja tunteiden huomioiminen, hyvä kommunikointi, luottamus ja sitoutuminen sekä tunneyhteys ja tasapainoinen terve erillisyys ovat kestävän rakkauden peruspilareita, joista tulisi parisuhteessa pitää hyvää huolta.