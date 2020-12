Oulun Yrittäjät on palkinnut oululaisen perheyrityksen Slatek Oy:n Vuoden Yrittäjä 2020 -palkinnolla. Jo yli neljäkymmentä vuotta toiminut yritys huolehtii siitä, että ihmisillä riittää puhdasta vettä.

Slatek suunnittelee, rakentaa ja huoltaa veden pumppaamoita ja jätevedenpuhdistamoita. Slatekin tuotteet on suunniteltu energiatehokkaiksi kauan ennen kuin siitä tuli muodikasta.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Timo Huuki. Veljekset Risto ja Paavo Huuki perustivat pääasiassa sähköurakointia tehneen kommandiittiyhtiön vuonna 1978. Jo seuraavana vuonna yritys rakensi ensimmäisen vesilaitoksen, ja 90-luvun laman myötä yritys keskittyi pelkästään vesihuoltoon ja sen automaatioratkaisuihin.

Slatekin asiakkaat ovat pääosin kuntia tai niiden omistamia yhtiöitä. Vasta valmistui esimerkiksi Iisalmen vedenpuhdistamo, jonka Slatek suunnitteli ja toteutti.

Slatek on rakentanut jo 2000 vesilaitosta eri puolille Pohjois-Suomea ja -Ruotsia. Yhtiön liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja kannattavasti.

Vuoden yksinyrittäjäksi 2020 Oulun Yrittäjät on valinnut palvelu- ja strategiamuotoilija Johanna Laurisen Businessworksista.

Laurisen Businessworks tarjoaa apuaan pienyrittäjille muun muassa tuotteen- tai palvelun kehitystyössä, markkinoinnin suunnittelussa tai kasvustrategian laatimisessa. Hän käyttää palvelumuotoilun työkaluja.

Laurinen siirtyi yrittäjäksi parikymmentä vuotta kestäneen pankkiuran jälkeen.