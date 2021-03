Oulun yliopisto on mukana tutkimushankkeessa, jossa on kehitetty mobiilisovellus MS-tautia sairastavien potilaiden omahoitoon. Asiasta kerrotaan tiedotteessa.

More Stamina -sovellus on itsehoitotyökalu, joka on suunniteltu auttamaan MS-potilaita säätelemään energiaansa. Sovellus hyödyntää puettavia antureita ja tuottaa niiden avulla mukautettuja suosituksia, jotta MS-potilaat oppivat, miten he voivat tulla toimeen väsymyksensä kanssa ja parantaa elämänlaatuaan.

– Väsymys on yleisin, turhauttavin, ylivoimaisin ja eniten toimintakykyä rajoittava oire tautia sairastavilla henkilöillä, tiedotteessa sanotaan.

Oulun yliopiston välittämässä kuvassa ict-alan ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset suunnittelevat mobiilisovelluksen toteutusta perinteisesti paperilla. Kuva: Oulun yliopisto

Sovelluksessa esimerkiksi henkilön yhden päivän kokonaisenergiamäärä esitetään visuaalisesti. Jokainen päivä alkaa sovelluksessa puhtaalta pöydältä, jotta MS-tautia sairastavat henkilöt voivat vaikuttaa enemmän niihin asioihin, jotka he haluavat saada aikaan.

– Kun MS-tautia sairastavat henkilöt kuluttavat sovelluksen Stamina-pisteitään ja yhdistävät sovelluksen tapahtumat todelliseen väsymyksen kokemukseensa päivän lopussa, asiat konkretisoituvat heille välittömän palautteen kautta, Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkija Guido Giunti kertoo tiedotteessa.

Sovelluksen kliiniset kokeet aloitetaan pian useissa maissa. Suomessa kokeiden yhteistyökumppanina on Oulun yliopistollinen sairaala ja hankkeessa työskentelee myös useita kansainvälisiä laitoksia Argentiinasta, Espanjasta ja Sveitsistä.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan kroonisiin sairauksiin kohdennettujen ratkaisujen haasteita ja sitä, tuovatko ne lisäarvoa potilaille ja terveyspalvelujen tarjoajille. Samalla tarkastellaan ratkaisujen kaupallistamista.

MS-tauti on yksi maailman yleisimmistä neurologisista häiriöistä nuorilla aikuisilla. Yli 12 000 henkilöä Suomessa ja lähes kolme miljoonaa henkilöä koko maailmassa sairastaa MS-tautia.