Oulun yliopistossa tarkastetaan ensi viikolla tuore väitöstutkimus, jossa on tutkittu harvinaisia neuroendokriinisia rintasyöpiä. Kyseessä on ensimmäinen suomalaistutkimus aiheesta, tiedotteessa kerrotaan.

Väitöstutkimuksen on tehnyt lääketieteen lisensiaatti, filosofian maisteri Nelli Roininen.

Nelli Roininen väittelee rintasyövästä ensi viikolla. Kuva: Mona Roininen

Keskimäärin rintasyövän ennuste on Suomessa erinomainen, mutta tutkimuksen mukaan levinnyt rintasyöpä on nykyhoidoillakin vaikea tauti. Väitöstutkimuksen potilasaineistosta selvisi, että paikallisesti levinneeseen syöpään kuolee viiden vuoden aikana noin puolet sairastuneista, mutta kaikista rintasyöpään sairastuneista vain noin neljä prosenttia.

Tutkimuksen mukaan neuroendokriinisia syöpiä hoidetaan tällä hetkellä kuten yleisempiä rintasyöpiä, mutta tutkimuksen perusteella ne ovat aggressiivisempia ja sairastuneet ovat keskimäärin iäkkäämpiä naisia.

– Lisäksi väitöstutkimuksessa selvisi, että neuroendokriiniset rintasyövät ilmentävät somatostatiinireseptoreja, kuten jotkut ruuansulatuskanavan kasvaimet, joten näitä rintasyöpiä voitaisiin mahdollisesti hoitaa kyseiseen reseptoriin sitoutuvalla lääkkeellä. Tämä vaatii kuitenkin jatkotutkimuksia ennen lääkkeiden käyttöönottoa, tiedotteessa kerrotaan.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu noin 5000 suomalaista vuodessa. Suomessa rintasyövän ennuste on maailman huippuluokkaa: 91,4 prosenttia sairastuneista on elossa kymmenen vuoden kuluttua.