Oulun yliopiston professori Matti Latva-aholle on myönnetty arvostettu IEEE Fellow -nimitys. Kuva: Teija Soini

Professori Matti Latva-aholle on myönnetty merkittävä kansainvälinen huomionosoitus, Oulun yliopisto tiedottaa.

Latva-aho toimii tietoliikennetekniikan professorina ja johtaa 6G-teknologian tutkimusohjelmaa Oulun yliopistolla.

Teknologiaa edistävä ammatillinen järjestö IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow -arvonimen tämän vuoden alusta.

Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

Latva-aho on toiminut langattoman viestinnän tutkimuksen parissa 1990-luvulta saakka. Hän aloitti viestintätekniikan professorina vuonna 2000.

Hän toimi Center for Wireless Communications -keskuksen johtajana vuosina 1998–2006. Vuodesta 2017 vuoteen 2021 asti hän toimi akatemiaprofessorina. Vuodesta 2018 lähtien hän on ollut 6G-tutkimuksen johtaja.

Latva-ahon 653 julkaisua ovat keränneet 12 819 viittausta muilta tutkijoilta. Hän on ohjannut 31 väitöskirjatutkimusta vuosina 2003–2019.

– Tämän kunnian saaminen IEEE:ltä on todella hienoa. Se ei edusta vain henkilökohtaista saavutusta. Tämä on huipentuma vuosikymmeniä kestäneelle langattoman viestinnän tutkimukselle. Se mitä yhdessä teemme Oulun yliopistossa, erityisesti uusien taajuuksien allokoinnissa ja langattomien verkkojen kapasiteetin lisäämisessä, on teknologian rajojen työntämistä uusille taajuuksille, yhteiskunnan hyödyksi, Latva-aho sanoo yliopiston tiedotteessa.

Oulun yliopiston tutkijoista Matti Latva-aho on seitsemäs tämän nimityksen saanut. Viime vuosina nimityksen ovat saaneet professorit Markku Juntti (2020), Mehdi Bennis (2021) ja Guoying Zhao (2022). Nyt nimettyjen joukossa ei ollut muita suomalaisia.

IEEE on maailman johtava teknologiakehittäjien yhdistys. Sillä on yli 400 000 jäsentä 160 maassa. Se julkaisee noin 30 prosenttia maailman sähkö- ja elektroniikkatekniikan ja tietotekniikan kirjallisuudesta ja on kehittänyt yli 1300 teollisuusstandardia.