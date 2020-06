Professori Jouni Juntusella on rekkakortti, linja-autokortti ja autonkuljettajan pätevyyskoulutukset voimassa ja hän ajaa satunnaisesti isoilla autoilla, jotta tuntuma käytäntöön säilyy. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun yliopiston autoalan liiketoiminnan professori Jouni Juntunen näyttää Kalevan kuvia varten ihan käytännössä, miten häneltä sujuu sompailu rekan ratissa. Ja sujuuhan se.

Juntunen on siitä hyvin harvinainen professori, että hänellä on taustaa autonkuljettajana ja suuressa kuljetusliikkeessä ajojärjestelijänä toimimisesta. Hänellä on edelleen rekkakortti, linja-autokortti ja autonkuljettajan pätevyyskoulutukset voimassa.