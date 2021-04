Professori Matti Muhoksen mielestä yrittäjyysstrategian tiekartan vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvitaan luotettava yrittäjyyden tilannekuva. Kuva: Oulun yliopisto

Oulun yliopiston professori Matti Muhos esittää mikroyritysten vientiohjelmaa perustettavaksi Business Finlandiin nopeuttamaan mikroyritysten konkreettisia vientiponnisteluja, tiedottaa Oulun yliopisto.

Muhos teki ehdotuksensa kommentoidessaan tänään julkistettua kansallista yrittäjyysstrategiaa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä tilaisuudessa.

Professori Matti Muhos johtaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituuttia, joka vastaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä Suomessa. Kommentoidessaan tänään kansallista yrittäjyysstrategiaa Muhos piti pienten yritysten tilannetta haastavana kahdesta näkökulmasta.

– Mikroyritysten vienti ulkomaille on Suomessa erittäin alhaisella tasolla verrattuna muihin pieniin kehittyneisiin talouksiin. Vienti suhteessa yritysten kokonaisvientiin ja väkilukuun on tässä vertailuryhmässä viimeisten joukossa. Kestävän kasvun näkökulmasta tämä on hälyttävä tieto. Aktiivista mikroyritysten vienti on aivan lähinaapurissa Virossa, Ruotsissa ja Norjassa sekä Keski-Euroopassa Hollannissa ja Sveitsissä. Mikroyritysten suora vienti lisää dynaamisuutta yrityskenttään ja on kestävän kasvun edellytys, hän kertoo tiedotteessa.

Muhos pitää myös uusien yritysten perustamisaktiivisuutta Suomessa erittäin alhaisena.

– Muissa Pohjoismaissa perustamisaktiivisuus on noin kaksinkertainen ja Virossa yli nelinkertainen.

Hänen mukaansa olisikin tarvetta perustaa mikroyrittäjyyden professuuri.

– Jatkossa on tärkeää seurata yrittäjyyden tilannekuvan kehitystä reaaliajassa. Nyt kun strategia konkretisoidaan tiekartaksi, siihen olisi mahdollista lisätä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama mikroyrittäjyyden professuuri. Kotipaikka voisi olla Oulun yliopisto, Muhos toteaa tiedotteessa.