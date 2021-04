Oulun yliopiston tutkija Marja Matinmikko-Bluen mukaan hankkeessa eri osapuolet tuotiin saman pöydän ääreen ja luotiin yhteistä ymmärrystä 5G-verkon toimintaympäristöistä ja niiden haasteista. Kuva: Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koordinoima 5G-verkkoja ja niitä hyödyntäviä sovelluksia teollisuuden tarpeisiin kehittänyt 5G VIIMA -projekti päättyy pian, tiedottaa Oulun yliopisto.

Kaksivuotinen projekti keräsi seitsemän tutkimusosapuolta ja parikymmentä yrityspartneria tutkimuskonsortioksi, joka tutki ja kehitti langattoman 5G-teknologian käyttöä teollisuudessa. Siihen osallistui myös liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

– Hankkeessa oli mukana useita erilaisia teollisia käyttöpaikkoja, kuten Oulun Satama, jossa on monia toimijoita, sekä Nokian tehdas, joka on suljettu ympäristö. Jokaisen kohdalla mietittiin, millaisia haasteita niissä on ja millaisista 5G- ja muista langattomista ICT-ratkaisuista olisi hyötyä juuri kyseisessä paikassa, toteaa tiedotteessa tutkija Marja Matinmikko-Blue Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications -tutkimusyksiköstä.

Hänen mukaansa projektissa yritykset ja tutkimusosapuolet pääsivät kehittämään yhdessä langattomia ratkaisuja ja kokeilemaan niitä tositilanteissa.

– Vaikka hankkeessa toteutettiinkin lukuisia kokeiluja todellisessa ympäristössä, 5G-verkoista puuttuu vielä lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia ja teollisten sovelluksien kaupallistamisessa ollaan vasta aivan alkumetreillä, Matinmikko-Blue toteaa tiedotteessa.

Suunnitelmissa uusi 5G-hanke

Tiedotteen mukaan yliopiston suunnitelmissa on jo seuraava 5G-hanke, SISU.

Uuteen projektiin on saatu mukaan jo yli 15 teollisuuspartneria ja seitsemän tutkimuslaitosta. Tiedotteen mukaan tarvittavat osaset alkavatkin jo olla kasassa ja loppu riippuu rahoituksesta.

– Kokeiluja aiotaan laajentaa ja mukaan otetaan uusia teollisuusympäristöjä. Tarkoituksena on tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia – mitä liiketoimintahyötyjä langattomista ratkaisuista on sekä niiden tuottajan että teollisuuden näkökulmasta – ja tuottaa ratkaisuehdotuksia, jotka voidaan kaupallistaa globaaleille markkinoille, Matinmikko-Blue kirjoittaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa jatkohankkeessa myös kestävän kehityksen näkökulma otetaan keskiöön.