Professori Anssi Paasi saa Vega-mitalin. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasille on myönnetty arvostettu Vega-mitali hänen tieteellisistä ansioistaan, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Vega-palkinnon myöntää ruotsalainen Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). Yhdistys korostaa perusteluissaan Paasin tutkimuksen merkitystä poliittisen maantieteen kriittisessä uudistamisessa ja laajentamisessa. Erityisesti korostetaan Paasin ansioita territorioiden ja alueiden rakentumisen tutkimuksessa sekä yksilöiden ja yhteisöjen alueellisten identiteettien tarkastelussa.

Vega-mitali on jaettu 76 kertaa ja sen saajat ovat olleet tunnettuja kansainvälisiä tutkijoita. Mitali perustettiin maantieteilijä-löytöretkeilijä Adolf E. Nordenskiöldin kunniaksi. Hän sai ensimmäinen mitalin vuonna 1881. Professori Paasi on suomalaissyntyisen Nordenskiöldin jälkeen ensimmäinen suomalainen, jolle mitali on myönnetty.

Vega-mitali luovutetaan huhtikuussa. Jos koronatilanne sallii, mitalin luovuttaa Tukholman kuninkaanlinnassa järjestettävässä seremoniassa Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa, joka on SSAG-yhdistyksen suojelija. Mitalin luovutuksen yhteydessä järjestetään symposium, jossa mitalisti ja hänen nimeämänsä kansainväliset tutkijat esitelmöivät.

Anssi Paasi on toiminut Oulun yliopiston maantieteen professorina vuodesta 1989 alkaen. Vuosina 2008–2012 hän toimi akatemiaprofessorina. Paasi on julkaissut yli 270 tieteellistä julkaisua. Professoriliitto nimesi Paasin Vuoden Professoriksi 2020.





