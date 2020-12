Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on huolissaan siitä, ettei sen ääni kuulu riittävästi Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnittelussa. Ylioppilaskunnan mukaan sen asettamia reunaehtoja ei ole huomioitu riittävästi.

OYY on aiemmin todennut, että se puoltaa yliopiston suunnitelmaa keskustakampuksesta tietyin ehdoin. OYY:n mukaan opiskelijat ja henkilökunta tulee ottaa mukaan suunnitteluun kaikissa eri vaiheissa, uudella kampuksella tulee olla riittävät tilat ja sen suunnittelussa on huomioitava eri tieteenalojen erityistarpeet sekä keskustakampuksesta on tultava poikkitieteellinen yhteiskampus.