Oulun yliopiston syksyllä alkaviin kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin oli valtava kiinnostus ympäri maailmaa.

Hakijoiden määrä kansainvälisiin ohjelmiin on ollut viime vuosina kasvussa ja sama trendi jatkui tänäkin vuonna. Hakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta 70 prosenttia. Hakemuksia tuli 125 eri maasta.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa yliopisto sai yhteensä 21 112 hakemusta 14 393 hakijalta. Tarjolla on yhteensä 848 aloituspaikkaa 21 englanninkielisessä maisteriohjelmassa sekä kolmessa kandidaattiohjelmassa.

Suosituimmat ohjelmat olivat Master's in Business Analytics, johon oli 2835 hakijaa. Myös Master's in Computer Science and Engineering sekä kandidaattiohjelma Bachelor's in Digitalisation, Computing and Electronics olivat suosittuja hakijoiden keskuudessa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun uusiutunut kaksivuotinen maisteriohjelma Sustainable Marketing kiinnosti myös yli 500 hakijaa. Koulutus painottaa kestävän kehityksen näkökulmaa markkinoinnin ydinteemoissa.

Kaikkien englanninkielisiin koulutuksiin hakeneiden tulee osoittaa englannin kielen taitonsa. Opiskelijavalinnat kansainvälisiin ohjelmiin julkaistaan pääosin maaliskuussa ja loput toukokuussa.

Koulutukset alkavat syksyllä 2024. Koulutus on maksullista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Myös Oamkin kansainväliset tutkinnot vetävät hyvin

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa Oulun ammattikorkeakoulun englanninkielisiin opintoihin haki yhteensä 3830 hakijaa. Jokaista tarjolla ollutta opiskelupaikkaa tavoittelee keskimäärin yli 15 hakijaa.

Hakijamäärät laskivat jonkin verran ennätysvuoteen 2023 verrattuna, jolloin Oamkiin haki 4991 hakijaa, mutta ovat edelleen historiallisen korkealla tasolla.

Bachelor- eli AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista suosituin oli International Business, jonka 50 aloituspaikkaa haki 1086 hakijaa. Lähes samoissa luvuissa oli Information Technology, jonka 50 aloituspaikkaa haki 1074 hakijaa.

Oamkissa oli haussa neljä Bachelor- eli AMK-tasoista koulutusta. Edellä mainittujen lisäksi haussa olivat Mechanical Engineering ja Nursing.

Master- eli YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa data-analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen suuntautuva Data Analytics and Project Management -koulutus oli suosituin. Opiskelupaikkaa tähän koulutukseen tavoittelee jopa 30 hakijaa aloituspaikkaa kohden.

Lisäksi haussa olivat kulttuurin alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat Digital Performance ja Education Entrepreneurship.

Eniten hakijoita Oamkiin oli Bangladeshista, josta Oamkiin haki 848 hakijaa. Muita yli 300 hakijan maita olivat Nepal (552), Pakistan (514), Nigeria (454) ja Sri Lanka (323).

Kevään ensimmäisen yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään toukokuun lopussa.

Kevään toisessa yhteishaussa 13.–27. maaliskuuta voi hakea suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutuksiin sekä suomenkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin yliopistossa.

Juttua muokattu 12.57: Lisätty Oulun yliopiston tiedot hakijamääristä.