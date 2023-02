Oulun poliisilla on yhä kesken esiselvityksen tekeminen Oulun yliopiston johtoon kuuluvien toimista.

Taustalla on tähtitieteen professori Heikki Salon heinäkuun lopulla 2022 poliisille tekemä tutkintapyyntö. Se koski Oulun yliopiston edellisen hallituksen tekemisiä. Tutkintapyynnön mukaan pöytäkirjaan tehtiin virheellinen merkintä eikä sitä ole vaatimuksista huolimatta korjattu.

Poliisi on tehnyt asian suhteen esiselvitystä nyt yli puoli vuotta. Esiselvitys on eri asia kuin varsinainen esitutkinta, jonka poliisi aloittaa jos sillä on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen.

Kukaan ei siis toistaiseksi ole epäiltynä mistään.