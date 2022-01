Oulun yliopiston hallituksen uusi puheenjohtaja Juhani Damski on toiminut ympäristöministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2020 lähtien. Arkistokuva.

Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023 on valittu filosofian tohtori, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski. Aiemmin tehtävässä toimi Sakari Kallo.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Väestöliiton tutkimusjohtaja ja tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Sekä Rotkirch että Damski ovat entuudestaan hallituksen jäseniä. Hallituksen sihteerinä jatkaa yliopiston hallintojohtaja Essi Kiuru.

Vuonna 1964 syntynyt Damski on toiminut ympäristöministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2020 lähtien. Tätä ennen hän toimi Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

Hänellä on lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä.

Oulun yliopiston hallituksessa on tästä vuodeta alkaen 11 jäsentä. Jäsenistä viisi on yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä. Lisäksi professoreilla, muulla henkilöstöllä ja opiskelijoilla on kullakin kaksi edustajaa hallituksessa.

Hallitus on yliopiston ylin päätöksentekoelin. Se päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteista, strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta.