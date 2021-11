Professori Matti Latva-aho on tutkinut langattomia tietoliikenneyhteyksiä 30 vuotta. Arkistokuva. Kuva: Leinonen Jukka

Oulun yliopiston professori Matti Latva-aho on saanut kaksi merkittävää nimitystä Japaniin, kerrotaan yliopisto tiedotteessa.

Latva-aho on Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimuskokonaisuuden johtaja. Hänet on nimitetty Tokion yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun ensimmäiseksi Global Research Fellow’ksi sekä Japanin sisä- ja viestintäministeriön hallinnoiman Beyond 5G -konsortion neuvoa-antavan toimikunnan jäseneksi.

6G Flagship ja Beyond 5G -konsortio allekirjoittivat jo aiemmin kesällä keskinäistä yhteistyötä koskevan sopimuksen. Japanissa tehtiin keväällä päätös investoida kaksi miljardia dollaria 6G-teknologioiden kehittämiseen.

– Pidän näitä nimityksiä erinomaisena mahdollisuutena tiivistää keskinäistä yhteistyötämme sekä samalla vauhdittaa myös globaalia 6G-kehitystä. Olen ilahtunut myös siitä, kuinka työmme 6G Flagshipissä huomioidaan tälläkin tavalla, Latva-aho sanoo tiedotteessa.

Latva-aholla on 30 vuoden kokemus langattomien tietoliikenneyhteyksien tutkimuksesta.