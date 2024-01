Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola on tunnettu suurpetojen ekologian ja suurpetokonfliktin ekologian asiantuntija. Merkittävä osa hänen tieteellisistä artikkeleistaan on julkaistu yhdessä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa. Hän on myös Oulun yliopiston nisäkästieteen dosentti.

Kuva: Anssi Jokiranta