Oulun yliopiston hallitus on valinnut puheenjohtajakseen kaudelle 2024–2025 Mikko Ayubin ja varapuheenjohtajakseen Tua Huomon. Hallituksen sihteerinä jatkaa yliopiston hallintojohtaja Essi Kiuru.

Ayub on ollut Oulun yliopiston hallituksen jäsen vuodesta 2022 ja hänellä on myös muita hallitusjäsenyyksiä. Ayub on toiminut Aktia Pankin toimitusjohtajana vuosina 2018–2023. Sitä ennen hän on toiminut eri johtotehtävissä Nordeassa ja ekonomistina Suomen Pankissa.

Ayubilla on maisterintutkinto kansantaloustieteestä Helsingin yliopistosta sekä rahoituksen MBA-tutkinto Hankenilta.

Huomo aloitti Oulun yliopiston hallituksessa tämän vuoden alussa. Hän on toiminut VTT:n Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit -liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2018 lähtien.

Hän on myös CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus) hallituksen varapuheenjohtaja. Huomo on Oulun yliopiston alumni tietojenkäsittelytieteestä ja hänellä on sekä tohtorin tutkinto että MBA-tutkinto.

Hallitus on Oulun yliopiston ylin päätöksentekoelin, jossa on 11 jäsentä. Yliopiston professoreilla, muulla henkilöstöllä ja opiskelijoilla on kullakin kaksi edustajaa hallituksessa. Yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä on viisi. Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja muiden jäsenten pääsääntöisesti neljä vuotta.

Hallitus päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatii tilinpäätöksen.