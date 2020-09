Päiväkoti-ikäisiä lapsia haetaan mukaan korvatulehdustutkimukseen. Kuva: Pekka Peura

Oulun yliopisto hakee 900:aa oululaista päiväkoti-ikäistä lasta mukaan korvatulehduksen estämistä koskevaan tutkimukseen.

Tiedotteen mukaan tutkimuksessa selvitetään, voiko nenänielun normaalilla hyötybakteerilla estää lasten korvatulehduksia. Korvatulehdusten ennaltaehkäisy vähentäisi merkittävästi lasten antibioottihoitojen tarvetta.

Korvatulehdusta aiheuttavat bakteerit siirtyvät lapsen välikorvaan tulehdusta aiheuttamaan, kun bakteeritasapaino häiriintyy flunssaa sairastaessa.

– Uusi tutkimusidea perustuu tietoon, jonka mukaan nielun oma hyödyllinen bakteeri kilpailee taudinaiheuttajabakteerien kanssa nielussa ja siten estää korvatulehduksen synnyn ja bakteerien nousun välikorvaan, tiedotteessa sanotaan.

Kyseinen hyötybakteeri on probiootti Streptococcus salivarius, ja sen kanta K12 on eristetty terveen uusiseelantilaisen lapsen nielusta. Tiedotteen mukaan kyseistä bakteeria on aiemmin käytetty paljon suun terveyden edistämisessä, ja se on todettu turvalliseksi lapsilla ja aikuisilla.

Tutkimuksessa selvitetään myös, voidaanko säännöllisellä hyötybakteerin käytöllä vähentää lasten muiden ylähengitystieinfektioiden sairastamista, antibioottien tarvetta, lääkärissä käyntejä ja vanhempien poissaoloa töistä lasten sairauden vuoksi.

Tutkimukseen haetaan mukaan 900:aa lasta Oulun kaupungin päiväkodeista syksyn ja talven aikana. Tietoa tutkimuksesta jaetaan neuvoloissa ja lastenlääkärien vastaanotoilla. Tutkimukseen voivat osallistua myös lapset, jotka eivät ole päiväkodeissa.

Tutkimuksessa ei oteta näytteitä, eikä tutkimus vaadi lääkärissä tai sairaalassa käyntejä.