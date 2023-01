Uudenlaista kuvantamismenetelmää kehittävää hanketta johdetaan Oulun yliopistosta. Kuva: Satu Ylimaula/Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on saanut rahoituksen yli viiden miljoonan euron hankkeelle, jolla pyritään kehittämään uudenlainen menetelmä hampaiston ja pään kuvantamiseen.

Yliopiston tiedotteen mukaan raskaat paikalliset kuvantamismenetelmät ovat jääneet tekniikan kehittymisen myötä epäkäytännöllisiksi. Nyt kehitettävä menetelmä on liikuteltava.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kartiokeilakuvauksen kuvanlaatua, laskentatehokkuutta ja diagnostisia sovelluksia. Uusi menetelmä hyödyntää kehittyneitä röntgenilmaisimia, tekoälyä ja hajautettua reunalaskentaa.

Hanke on kolmevuotinen ja sen kokonaisbudjetti on noin 5,4 miljoonaa euroa. Julkista rahoitusta budjetista on noin kolme miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus on noin 2,6 miljoonaa euroa.