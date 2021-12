Oulun yliopisto aikoo käyttää saamansa lahjoituksen hydrologian ja vesitekniikan digitalisaation vahvistamiseen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopisto on saanut tekniikan koulutusalalle kohdistetun miljoonan euron lahjoituksen. Lahjoittajana on Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT).

Oulun yliopisto käyttää lahjoituksen hydrologian ja vesitekniikan digitalisaation vahvistamiseen. Tavoitteena on perustaa uusi professuuri, joka yhdistäisi vesiteknillisen tutkimuksen monipuoliseen ict-alan osaamiseen.

”Lahjoitus mahdollistaa panostuksen vesitekniikan kestävämpään ja älykkäämpään tulevaisuuteen”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki toteaa tiedotteessa.

Yhdistämällä vesitekniikan ja ict-alan osaaminen mahdollistetaan vesivarojen viisaampi ja turvallisempi käyttö ympäristön ja kestävyyden eri näkökulmat huomioiden.

”Miljoona euroa Oulun yliopistolle on meidän tapamme laittaa vauhtia mahdollisuuksien virtaan ja olla mukana turvaamassa tulevien sukupolvien elinympäristöä”, MVTT:n toiminnanjohtaja Minna Maasilta sanoo tiedotteessa.

Vesitekniikan professori Björn Klöven mukaan Oulun yliopisto pystyy lahjoituksen avulla vahvistamaan kansainvälistä asemaansa johtavana vesitekniikan tutkimusympäristönä etenkin kylmän ilmaston hydrologisten prosessien tutkimuksen ja mallinnuksen osaajana.

MVTT on aiemminkin säännöllisesti tukenut Oulun yliopiston tutkimusta alallaan. Nyt tehtävä lahjoitus on yksi yhdistyksen suurimmista. Se on osa valtion vastinrahaohjelmaa, joka kasvattaa merkittävästi lahjoitusten vaikuttavuutta: Sitra pääomittaa yliopistoja yhteensä 67 miljoonalla eurolla niiden 30.6.2022 mennessä keräämän yksityisen pääoman perusteella.