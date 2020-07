Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnalle remontoitiin keväällä uusia tiloja entisiin kemian laitoksen tiloihin. Psykologian tutkinnot sijoittuvat kasvatustieteiden tiedekuntaan. Kuva: Jukka Leinonen

Oulun yliopistoon voi pian hakea opiskelemaan psykologiaa, alustavan suunnitelman mukaan kandidaattikoulutus alkaisi syksyllä 2021.

Valtioneuvoston tänään tekemän päätöksen mukaan Oulun yliopistolle lisätään psykologian koulutusalalla psykologian kandidaatin, psykologian maisterin, filosofian maisterin, psykologian lisensiaatin ja psykologian tohtorin koulutusvastuu.

Oulun yliopiston hallitus päättää vielä erikseen, milloin koulutus alkaa ja paljonko opiskelijoita valitaan. Alustavan suunnitelman mukaan kandidaattikoulutus alkaisi jo syksyllä 2021 ja opiskelijoita koulutukseen valittaisiin ensimmäisenä vuonna 40.

Uudet tutkintokoulutukset sijoittuvat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan, jossa voi jo nykyisellään opiskella psykologian perus- ja aineopintoja.

– Päätös on Pohjois-Suomen kannalta erittäin merkittävä ja auttaa paikkaamaan alan osaajien työvoimapulaa. Psykologian koulutus on erittäin suosittua, ja nyt pääsy alalle paranee. Lisäksi päätös vahvistaa ihmistieteiden tutkimusta ja koulutusta Oulun yliopistossa, sanoo professori Helka-Liisa Hentilä, joka on vastannut asian valmistelusta.

Eri sidosryhmät ovat nostaneet toistuvasti esille Pohjois-Suomen psykologipulan.

Pohjois-Suomessa on krooninen työvoimavajaus perinteisissä psykologitehtävissä jopa Oulun kaupungissa, ja psykologien eläkepoistuma pahentaa pulaa tulevaisuudessa.

Psykologian tutkintoja on tähän asti voinut suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.