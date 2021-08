Oulun yliopiston yt-neuvottelut

Oulun yliopisto on noussut sijavälille 401–500 Shanghain yliopiston julkaisemalla Academic Ranking of World Universities (ARWU) -rankinglistalla. Listalla on tänä vuonna tuhat maailman parasta yliopistoa.

Oulun yliopiston sijoitus kohentui viime vuodesta, jolloin yliopisto oli sijavälillä 501–600.

Oulun kaupunki kertoo verkkosivuillaan, että nousua seuraavalle sijavälille vauhditti tänä vuonna tutkija Mehdi Bennisin nousu highly cited scientist -listalle ja siten eniten viitattujen tutkijoiden määrän perusteella laskettavan pistemäärän kasvu.

Shanghain ARWU -yliopistoranking on yksi tunnetuimmista kansainvälisistä yliopistovertailuista.

Suomalaisyliopistoista parhaiten sijoittui Helsingin ylipisto, joka oli listalla 82:s. Aalto-yliopisto sijoittui sijavälille 301–400, samoin Turun yliopisto. Oulun yliopisto oli listan neljänneksi paras suomalaisyliopisto.