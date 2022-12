Metallin suorakerrostustulostusta tutkitaan Nivalassa. Kuva: Kari Mäntyjärvi / Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on mukana uudessa yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa selvitetään metallin suorakerrostusta 3D-tulostuksen avulla.

Oulun yliopiston tiedotteessa todetaan, että sitä voidaan tehdä laitteilla, joita on jo teollisuuden käytössä.

Tutkimusjohtaja Antti Järvenpää Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT-tutkimusryhmästä kertoo, että hankkeen lähtökohtana on teollisuuden tarve saada lisää tietoa suorakerrostusmenetelmien mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä.

Tavoitteena on edistää alueen konepajateollisuuden uudistamista niin, että metallien suorakerrostusta voitaisiin alkaa tehdä jo olemassa olevilla laitteilla.

Oulun yliopiston tiedotteessa todetaan, että metallin 3D-tulostus on yleistymässä nopeasti. Suorakerrostusmenetelmän ohella toinen päätekniikka on jauhepetimenetelmä. Sen hankintakustannukset ovat vielä liian suuret. Suorakerrostusmenetelmä on käyttökelpoisempi keskikokoisten ja suurten osien valmistamiseen.

– Metallin tulostusmenetelmien käyttöönotto yrityksissä on myös yksi avain toimitusvarmuuden ylläpitämiseen kriisitilanteiden, kuten sodan tai pandemian aikana, jolloin maailmanlaajuiset toimitusketjut eivät toimi normaalisti, Järvenpää sanoo.

Toiminta keskittyy Nivalaan

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä, joka toimii Kerttu Saalasti Instituutissa. Mukana ovat myös Lappeenrannan tekninen yliopisto, Luulajan teknillinen yliopisto sekä Norjan arktinen yliopisto.

Oulun yliopiston 3D-tulostukseen liittyvä tutkimus keskittyy Nivalaan. Sitä tukee Linnanmaan kampuksen terästutkimuskeskus CASR:n tutkimuslaboratorio.

Hanke sai yhteensä kahden miljoonan Interreg Aurora -rahoituksen. Suomalaisten tutkimusryhmien osuus on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Kolmevuotinen hanke alkaa ensi vuoden alussa. Sitä rahoittavat Interreg Aurora -rahoitusohjelman lisäksi Lapin liitto, Nivalan kaupunki, Nivalan Teollisuuskylä Oy sekä kaksi suomalaista yritystä.