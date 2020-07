18 tieteenalaa Oulun yliopistosta on sijoittunut Shanghain Jiao Tong -yliopiston laatimalle alakohtaiselle listaukselle maailman parhaista yliopistoista. Sijoitukset perustellaan erityisesti tieteellisellä julkaisutoiminnalla ja merkittävillä tieteellisillä palkinnoilla.

Viime vuodesta Oulun yliopiston sijoitus on parantunut kolmella alalla: kasvatustieteissä, sähkötekniikassa ja geotieteissä.

Kaivos- ja rikastustekniikassa Oulun yliopisto on listalla ensimmäistä kertaa. Ala on uusi Oulun yliopistossa, ja kyseessä on Suomen ainoa kaivannaisalan koulutusohjelma.

Academic Ranking of World Universities ARWU-vertailussa on koulutusalakohtaisesti tarkasteltu 100–500 parasta yliopistoa maailmassa, alan koosta riippuen.

Parhaiten Oulun yliopisto pärjäsi tietoliikennetekniikan alalla, sijoittuen maailman 75 parhaan joukkoon. Maailmassa on yli 15 000 yliopistoa.

Yhteensä kuudella alalla Oulun yliopisto on kahden parhaan yliopiston joukossa Suomessa.