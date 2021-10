Yliopisto kutsuu ihmisiä nokipannukahveille keskustelemaan ja kuuntelemaan tieteestä ja tutkimuksen tekemisestä. Kuvituskuva. Kuva: Olli Miettunen

Oulun yliopisto aloittaa lokakuussa uuden yleisötilaisuussarjan, jossa ihmisiä kutsutaan matalalla kynnyksellä mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan tieteestä ja tutkimuksen tekemisestä. Maksuttomat tapahtumat ovat avoimia kaikille.

Tiedettä nuotiolla -tapahtumasarjassa tarjolla on nokipannukahvia ja keskustelua. Yleisöä kannustetaan tuomaan omat kysymyksensä ja pohdintansa mukaan nuotiorinkiin, mutta paikalle voi tulla vain kuuntelemaankin. Mukaan on hyvä ottaa oma muki ja alusta takapuolen alle.

Ensimmäisen tilaisuuden teemana on elinikäinen terveys. Mukana keskustelemassa ovat tutkijat Juha Auvinen, Noora Hirvonen, Leena Ala-Mursula ja Justus Reunanen.

Auvinen on yleislääketieteen professori ja toimii Oulun yliopistolla tutkimusyksikön varajohtajana. Hirvonen on terveysviestinnän dosentti ja apulaisprofessori informaatiotutkimuksen oppiaineessa. Ala-Mursula toimii työterveyden professorina lääketieteellisessä tiedekunnassa. Reunanen on akatemiatutkija.

Tilaisuus järjestetään torstaina 14. lokakuuta kello 18.00–19.30. Tapahtumapaikkana on Hietasaaren nuotiopaikka (lintutornin reitti).

Sarja saa jatkoa talvella, jolloin teemana on arktinen ympäristö. Yliopisto tiedottaa myöhemmin tarkemman ajankohdan ja paikan. Tilaisuudet ovat luvassa myös keväällä ja kesällä.