Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu kertovat tiedotteessaan, että ne perustavat lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorion. Laboratoriota luonnehditaan Suomessa ainutlaatuiseksi testausympäristöksi.

Laboratorio tarjoaa alan tutkijoille ja yrityksille monipuoliset mahdollisuudet testata ja kehittää uusia laitteita ja kuvantamismenetelmiä.

Opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio-ja testaustoimintaan tarkoitetun laboratorion odotetaan vahvistavan Oulun asemaa kansallisesti tarjoamalla yhden infrastruktuurin, joka palvelee monipuolisesti tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten tarpeita. Laboratorio sijoitetaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Laboratorion laitteita hyödynnetään Oulun yliopiston fysiikan, lääketieteen tekniikan ja säteilyn suojelun täydennyskoulutuksessa ja Oamkin röntgenhoitajakoulutuksessa. Testilaboratorion soveltuvuutta opetukseen, laitetestaukseen sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaan havainnollistetaan yhdessä yrityskumppanien kanssa viidessä pilotissa.

Nykyaikainen testausympäristö vahvistaa oululaista lääketieteen tekniikan osaamista ja mahdollistaa myös potilaiden joustavan kuvantamisen menetelmäkehitystyön loppuvaiheessa.

-Testiympäristön avulla pystymme tarjoamaan ensiluokkaista koulutusta tulevaisuuden säteilyn ja lääketieteellisen kuvantamisen käyttäjille hyvinvoinnin ja terveyden alalla. Samalla voimme vastata Pohjois-Pohjanmaan kasvavaan osaavien terveys- ja hyvinvointiteknologian ammattilaisten kysyntään, professori Miika Nieminen Oulun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Useilla yrityksillä on tarve testata uusia laitteita sairaalaympäristön kaltaisissa tiloissa. Laboratorio mahdollistaa laitetestauksen ja auttaa näin kehitettyjen laitteiden ja prototyyppien kaupallistamisessa.

Laitteet hankitaan osin laboratoriohankkeeseen osoitetulla rahoituksella, osa on Oulun yliopistollisen sairaalan lahjoittamia opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvia laitteita. Kalleimmat laitteet tuodaan laboratorioon virtuaalisina käyttöympäristöinä, hankkeen investointeina tai hankkeessa kehittämällä.

Koko hankkeen budjetti on 432 000 euroa, josta yliopiston osuus on 250 000 euroa ja Oulun ammattikorkeakoulun 182 000 euroa. Oppilaitokset ovat saaneet hankkeeseen Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n tukea. EAKR:n rahoitusosuus on 70 prosenttia. Hanke alkaa tammikuussa 2021.