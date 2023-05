Suomalaiset kaupungit kilpailevat keskenään asukkaista, opiskelijoista, huippuosaajista ja ammattityövoimasta 2020-luvulla aivan eri tavoin kuin aiemmin. Kaupungeilta vaaditaan ympäristöinä paljon.

Kaupunkialueet eivät enää kasva maakunnista tulevalla luontaisella muuttovoitolla vaan houkuttelevuus vaatii rohkeita oivalluksia ja asukaslähtöisyyttä.

Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki, ja käsillä alkavat olla tärkeät hetket pysyä kaupunkikehityksessä mukana. Kymmenkunta suurinta kaupunkia liikkuu Oulun kanssa samoilla apajilla hakemassa elinvoimaa ja kasvusysäyksiä.

Koska kaupungit ovat historialtaan ja ilmeeltään erilaisia, myös menestyksen reseptejä on monia.

Yksi tekijä vaikuttaa kuitenkin tulevaisuudessa ratkaisevasti siihen, miten vireältä ja houkuttelevalta kaupunki näyttää – ydinkeskustan elinvoimaisuus.

Usean suomalaiskaupungin keskusta on näivettynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samasta ongelmasta on kärsinyt esimerkiksi Helsinki, jolla on pääkaupunkina ollut perinteisesti erinomaiset valmiudet pitää keskusta-alueet elävinä.

Ilmiö näkyy myös Oulussa, jossa ruutukaava-alueen toiminnallisuus ei ole yli 200 000 asukkaan kaupungin luokkaa.

Matematiikka on raakaa: kun ihmisiä ei ole liikkeellä tarpeeksi, palveluiden kysyntä jää matalaksi eikä yrittäjien kannata sijoittaa toimintojaan keskustaan.

Kalevan ja Oulun liikekeskuksen järjestämä keskustelutilaisuus (10.5.) kaupunkikeskustojen tulevaisuudesta osoitti, että Oululla on valtavat mahdollisuudet, kunhan niitä tohditaan käyttää. Oulun maine ei ole ollenkaan huono, tarvitaan rohkeita avauksia.

Keskusteluun osallistunut Oulun tuore kaupunginjohtaja Seppo Määttä myönsi, että Oululla on vielä paljon tekemistä kaupungin keskustan elävöittämiseksi.

Lähtökohta kehittämiselle on Määtän mukaan oivallinen, sillä keskusta on toimiva avoin tila ja siellä on mukava tunnelma. Mutta ydinkeskusta kaipaa lisää elämää: tapahtumia, kahviloita, palveluita sekä asukkaita.

Tilastollisesti Oulun keskustassa on yllättävän vähän asukkaita. Kaleva julkaisi (10.5.) Tilastokeskuksen tiedot niin sanotun sisemmän kaupunkialueen asukasmääristä Suomessa. Oulun keskustassa asuu vain 40 prosenttia koko kaupungin väestä.

Tampereella ja Turussa vastaava lukema on aivan toisella tasolla, 80 prosenttia. Molemmissa kaupungeissa keskustaan on saatu luotua vireää ihmislähtöisyyttä julkisen liikenteen ratkaisuilla sekä asuntorakentamisella.

Oulun olisi saatava nopeasti käyntiin useampi suuri rakennushanke, joilla lisätään myös asuntojen määrää. Isot hankkeet kehittävät kaupunkia itsessään parantamalla kaupunkikuvaa ja kohentamalla palveluleimaa.

Suunnittelussa olevat monitoimiareena ja matkakeskus voisivat olla tarvittava lisäpotku elinvoiman kehittymiselle. Ne voisivat sysätä liikkeelle monia muita hankkeita. Ehkäpä myös yliopiston ajatus keskustakampuksesta kannattaisi herättää henkiin.