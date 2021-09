Walk in -koronarokotukset jatkuvat Oulussa Limingantullin rokotuspisteellä osoitteessa Nuottasaarentie 5. Ensi viikolla 13.–17.9. walk in -rokotuksissa käytetään Modernan rokotetta. Toisella rokotuskerralla voi ottaa Modernan rokotteen, vaikka ensimmäisellä kerralla olisi saanut Biontech-Pfizerin rokotteen, Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut tiedottaa.

Walk in -linjoilla annetaan sekä ensimmäisiä että toisia rokoteannoksia. Kakkosrokotteen walk in -linjalle voi tulla, jos ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa. Rokotuksiin voi tulla, vaikka ei olisikaan kirjoilla Oulussa.

Walk in -linjat ovat Limingantullissa avoinna ma–ti kello 8.30–15.30, ke kello 10.30–17.30 ja to kello 8.30–17.30, pe kello 8.30–15.30 ja lisäksi Ideaparkissa Ritaharjun hyvinvointipisteellä (B-sisäänkäynti) 18.9. kello 10–18.