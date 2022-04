Oulun vetovoima riittää viidenteen sijaan Suomen kymmenen suurimman kaupungin vertailussa.

Perjantaina julkistetun T-median Vetovoima&vaikutus -tutkimuksen tulosten mukaan Tampereen vetovoima ylsi toistamiseen ykköspaikalle.

Kuopio sijoittui toiseksi, pronssille ylsi Jyväskylä. Neljännen sijan nappasi Turku.

Lahti jäi Oulun jälkeen kuudenneksi, vaikka paransi tuloksiaan vuosi sitten tehdyn tutkimuksen tuloksista kymmeniköstä eniten.

Tutkimukseen haastateltiin vuodenvaihteessa liki 1 700 sellaista suomalaista, jotka ovat potentiaalisia asukkaita tutkittavissa kaupungeissa. He eivät siis arvioineet omaa kotikaupunkiaan.

Kaupunkien vetovoimaa tutkittiin kuuden osa-alueen avulla. Niistä tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi nousivat asuinalueen yhteisö eli se, että alueella asuu mukavia ihmisiä ja ympäristö eli alueen viihtyisyys ja turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Savolaisten lupsakkuus ei ole vain luulo eikä Kallaveden kauneus vain kuopiolaiskatsojien silmissä.

Kuopio sai parhaat arvosanat yhteisöllisyydestään ja asukkaistaan. Sama koski arvioita ympäristöstä ja kaupungin kustannusrakenteesta.

Ratikoistaan, upouudesta jääareenastaan ja muustakin ulospäin näkyvästä tekemisen meiningistään tunnettu Tampere sai parhaat pisteet elinvoimastaan ja palveluistaan, Helsinki sijainnistaan.

Oulu ei yltänyt ykkössijalle missään kategoriassa.

Tampere jatkaa toista vuotta Suomen vetovoimaisimpana suurena kaupunkina. Tampere arvioitiin elinvoimaltaan ja palveluiltaan parhaaksi kymmenen kaupungin joukosta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Viides sija vetovoimassa eli Lahden, Espoon, Porin, Helsingin ja Vantaan jättäminen selän taakse ei ole huono suoritus Oululle, mutta parannettavaakin jää.

Vetovoimansa parantamisessa Oulun ei pidä tavoitella enempää eikä vähempää kuin ykkössijaa.

Rumalta näyttänyt kiistely yliopiston keskustakampuksesta on näkynyt muillekin kuin Oulun kaupunkilaisille ja osaltaan nakertanut kaupungin vetovoimaa muiden silmissä. Vetovoiman väheneminen näkyi myös opiskelupaikkaa hakevien nuorten kiinnostuksen vähenemisenä Oulun yliopistoa kohtaan.

Nyt on kuitenkin aika kääntää katse tulevaan.

Oululaisista ei saa äkkivääriä kuopiolaisia eikä onnikoista ratikoita. Eikä tarvitsekaan saada, sillä Oululla on muita hyviä keinoja vetovoimansa parantamiseen. Ne pitää pystyä käyttämään.

Asuntomessut järjestetään kaupungissa kesällä reilun kolmen vuoden päästä. Kulttuuripääkaupunkina Oulu on vuonna 2026. Messutapahtuma houkuttelee kaupunkiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista jokainen kannattaa ottaa vastaan potentiaalisena uutena oululaisena.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on pullollaan kiinnostavia tapahtumia, joiden yhteydessä Oulu ja oululaiset voivat tarjota parastaan.

Sekin kannattaa muistaa, että vetovoiman lisääminen ei ole vain Oulun kaupungin päättäjien tai kaupungissa tomivien yritysten asia.

Jokainen oululainen rakentaa kotikaupunkinsa vetovoimaa. Sillä, miten me omasta kotikaupungistamme muille puhumme, on väliä. Suuri merkitys on silläkin, miten Oulu ja oululaiset ottavat asukkaat ja yritykset vastaan.