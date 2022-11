Oulun Vesi on ottanut käyttöön tekstiviestillä lähetettävän häiriötiedotteen. Häiriötiedote lähetetään aina, kun vesihuoltoverkostossa on joko suunniteltu huoltotyö tai äkillinen häiriö.

Viesti lähetetään automaattisesti Oulun alueen yli 16-vuotiaille asukkaille, joilla on julkinen puhelinnumero ja osoite. Jos numero on salainen tai prepaid, puhelinliittymä on rekisteröity muuhun kuin asuinpaikkaan tai operaattoria on kielletty luovuttamasta osoitetta, pitää häiriötiedote tilata erikseen. Näin pitää toimia myös silloin, jos tiedote halutaan toisesta osoitteesta, kuten mökiltä.

Tervetuloviesti lähetetään tällä viikolla kaikkiin julkisiin numeroihin. Jos viestiä ei ole tullut 11. marraskuuta mennessä, tulee rekisteröityä Oulun Veden verkkosivuilta.

Tekstiviestin arvioidaan saavuttavan tällä hetkellä noin puolet alueen asukkaista. Häiriötiedotteet tulevat jatkossakin näkyviin Oulun Veden verkkosivuille.