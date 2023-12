Oulun valtuustossa ja kaupunginhallituksessa istuva vasemmistoliiton Jessi Jokelainen on lähdössä ehdolle tuleviin eurovaaleihin.

Vasemmistoliitto nimeää ensimmäiset ehdokkaansa kevään eurovaaleihin ennen joulua. Jokelainen kertoi aikeistaan tiedotteella lauantaina.

Vasemmistoliiton valtuutettu Jessi Jokelainen tähtää europarlamenttiin. Kuva: Niina Hentilä

Jokelainen oli ensi kertaa ehdolla eduskuntaan viime kevään vaaleissa ja keräsi hiukan vajaat 3 900 ääntä jääden niukasti valitsematta.

Jokelainen pitää unionia Suomen keskeisimpänä poliittisena viiteryhmänä myös tulevaisuudessa.

– EU:ssa on hyvää ja huonoa. Minä haluan tehdä siitä paremman. EU on jäsenmaidensa poliittinen ja taloudellinen yhteisö ja unionissa tehtävillä päätöksillä on väliä myös jäsenmaiden asukkaiden kannalta. Aivan tavallisten ihmisten asioista päätetään Euroopan parlamentissa, siksi näen ehdokkuuden EU-vaaleissa merkityksellisenä ja kannustan kaikkia äänestämään, Jokelainen toteaa.

Jokelainen korostaa lisäksi ihmisoikeuksien olennaista merkitystä EU-päätöksenteossa. Hän painottaa tämän ohella myös EU:n merkitystä ilmastonmuutoksen sekä ympäristökriisien torjunnassa.