Kavamuutosalueen lähiasukkaat ovat toivoneet, että hanke pistettäisiin jäihin ja että entisen puutarhan alue säilytettäisiin virkistys- ja viheralueena jatkossakin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Entiselle Välivainion puutarhan alueelle on tulossa asuntoja. Puutarhan toiminta on loppunut ja osa rakennuksista on jo purettu.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta käsitteli tiistain kokouksessaan ensinnäkin asemakaavan ja tonttijaon muutosta ja sitten toteuttamissopimuksen tekemisestä Lehto Asunnot Oy:n kanssa ja päätti esittää kaupunginhallitukselle niiden hyväksymistä. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.