Nykyään Oulun pääpoliisiasema sijaitsee Hiukkavaarassa. Myös näissä tiloissa on ollut sisäilmaongelmia ja osa toiminnoista on siirtymässä parakkeihin. Kuva: Janne Körkkö

Oulun uutta poliisitaloa ja vankilaa suunnitellaan nyt Ruskonselkään, kertovat oikeusministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö yhteisessä tiedotteessaan.

Yhteisiin tiloihin sijoittuisivat Oulun vankilan nykyiset toiminnot, poliisin eri puolilla Oulua sijaitsevat tutkinnan tilat, valvonta- ja hälytystoiminnan tilat Hiukkavaarasta sekä vapautensa menettäneiden säilytystilat Haukiputaalta. Tiloihin on suunniteltu myös käräjäoikeuden istuntosalia.

– Yhteisen tilaratkaisun hyötyjä olisivat vankien kuljettamisen vähentyminen kuulusteluihin ja oikeuden istuntoihin ja rikostutkijoiden liikkumisen vähentyminen. Esitutkinnan sujuvoittamisella saavutettaisiin myös ajan säästöä, ministeriöiden tiedotteessa sanotaan.

Poliisitaloa suunnittelevat Senaatti-kiinteistöt, poliisihallitus ja Rikosseuraamuslaitos.

Ruskonselän ratkaisussa poliisille ja vankilalle rakennetaan omat tilat, joiden väliin sijoittuvat sisäyhteydellä yhteiset tilat. Yhteisiä tiloja ovat muun muassa kokoustilat, ruokalat ja istuntosali sekä tavaraliikenteen edellyttämä terminaali ja siihen liittyvät varastot. Poliisin lupapalvelut säilyisivät edelleen Oulun keskustassa.

Kokonaisratkaisuna Ruskonselkä on aikaisempia suunnitelmia edullisempi

Ruskonselän tontin omistaa Oulun kaupunki. Senaatti-kiinteistöjen mukaan alueen kaavallinen valmius on hyvä verrattuna Hiukkavaaraan, jonne tiloja aiemmin suunniteltiin. Alueella on myös vähemmän rajoitteita suunnittelulle tai myöhemmille laajennusvarauksille ja kunnallistekniikan valmius on parempi.

– Tämä mahdollistaa rakentamisen aloittamisen nopeallakin aikataululla. Poliisin toiminnot ovat hajautettuina useaan eri toimipisteeseen, ja tarve saada asianmukaiset tilat on suuri, Senaatti-kiinteistöt sanoo tiedotteessa.

Poliisihallitus, Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöjen hankesuunnitelman päivitystyön on määrä valmistua syyskuussa.

Sisäilmaongelmat vaivana

Oulun poliisilaitos siirtyi vuonna 2017 oikeus- ja poliisitalosta Rata-aukiolta väistötiloihin Hiukkavaaraan sisäilmaongelmien takia. Pian myös osassa Hiukkavaaran tiloja todettiin sisäilmaongelmia, joiden vuoksi toimintoja ollaan siirtämässä parakkitiloihin.

Jos parakkiratkaisu osoittautuu hyväksi, ne saattavat jäädä käyttöön siihen saakka, että uusi poliisitalo valmistuu.





