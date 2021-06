Oulu

Pikisali oli viime vuonna valtuutetuille mieluisa kokouspaikka. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Oulun uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu kuntavaalien jälkeen ensimmäisen kerran 16. elokuuta. Kokoontuminen tapahtuu Oulun teatterin Pikisalissa, jos koronatilanne sen sallii.

Paikka ennätti tulla vanhalle valtuustolle tutuksi ennen kuin korona pakotti järjestämään kokoukset etänä.

– Pikisalissa on erinomaiset olosuhteet. Siellä pystytään pitämään myös riittävät etäisyydet, jos niihin on tarvetta, hallintojohtaja Ari Heikkinen kertoo.

Toiveena on, että ensimmäinen kokous pidettäisiin fyysisenä kokouksena, jotta uudet valtuutetut voisivat samalla tavata toisiaan.

Siitä Heikkisellä ei ole vielä tietoa, jatketaanko viime vuonna käyttöön otettua etäkokousmahdollisuutta.

– Tämä on sellainen asia, että siitä päättävät toimielimet itse. Hallintosäännössä on mahdollistettu, että näin voidaan toimia, mutta toivottavaa on, että kokouksia voitaisiin pitää fyysisesti. Etäkokoukset muuttavat niin paljon kokousten luonnetta, että luottamushenkilöiden kanssa täytyy pohtia, mikä on pitkäjänteinen ratkaisu.

Etäkokoukset saattaisivat helpottaa valtuustoon valittujen kansanedustajien ja ministereiden osallistumista. Heikkinen näkee kuitenkin asiassa paikallisen edunvalvontanäkökulman.

– Toivomme, etteivät kansanedustajat jää pelkästään Helsinkiin. Maakuntapäivät ovat tärkeitä.

Paikasta toiseen

Oulun kaupunginvaltuuston kokousympäristöä vaihdettiin viime vuonna useaan otteeseen.

Heti vuoden alussa valtuustokokoukset siirrettiin kaupungintalon remontin tieltä väistötiloihin Isollekadulle.

Paikka kuitenkin osoittautui ahtaaksi ja tunkkaiseksi.

Sen jälkeen kokoukset siirrettiin pidettäväksi Oulun teatterin Pikisalissa, kunnes huhtikuussa koronapandemian vuoksi ne päätettiin järjestää etänä.