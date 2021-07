Oulun uimahalli avaa ovensa huoltotauon jälkeen jälleen maanantaina. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun uimahallissa Raksilassa ja Vesi-Jatulissa Haukiputaalla tehdään parhaillaan vuosittaisia huoltotöitä, joiden vuoksi hallit ovat yleisöltä suljettuina.

Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty, miksi Oulun uimahallien huoltotöitä ei tehty koronasulun aikana. Kiinteistömanageri Riikka Vesteri Oulun Tilapalveluista antaa kysymykseen yksiselitteisen vastauksen:

– Vaikka uimahallit eivät ole olleet suurelle yleisölle auki, käyttäjiä on kuitenkin ollut korona-aikanakin. Hallit ovat palvelleet koko ajan koululaisryhmiä ja kilpauimareita.

Oulun uimahalli avaa ovensa jälleen 12. heinäkuuta ja Vesi-Jatuli 16. elokuuta.

Raatin uimahalli puolestaan sulkee huoltotöiden ajaksi ovensa 12. heinäkuuta – 8. elokuuta väliseksi ajaksi.

– Edellisvuosien tapaan uimahallien huoltotyöt on porrastettu siten, että vähintään yksi halli on kokoajan auki. Mitään ruuhkia ei ole syntynyt eikä odotettavissakaan, sillä uimahalleissa kesä on rauhallista aikaa. Moni ui näinä aikoina luonnonvesissä, Vesteri sanoo.

Pikainen pintaremontti

Riikka Vesteri kuvailee nyt käynnissä olevaa Oulun uimahallin vuosihuoltoa ”pikaiseksi pintaremontiksi”. Tavallisesti Oulun uimahalli on ollut kesällä huoltotoimien ajan kiinni viisi viikkoa. Nyt huoltotyöt tehdään kolmessa viikossa.

– Koronan vuoksi käyttäjiä ja sitä myöten myös kulumista on ollut vähemmän, Vesteri sanoo.

Kolmen viikon aikana Oulun uimahallissa muun muassa huolletaan kilpa-altaan maalikameroita, uusitaan silikonisaumoja ja saunojen kaiteita ja korjataan rikkinäisiä laattoja. Kuntoaltaille asennetaan uudet televisionäytöt, joita tullaan hyödyntämään muun muassa vesijumppien järjestämisessä.

Myös Oulun uimahallin kellarissa on käynnissä täysi tohina.

– Putki- ja vuotokorjauksia on tehty maaliskuusta alkaen ja ne jatkuvat vielä huoltosulun päätyttyäkin. Niistä ei koidu haittaa tai häiriötä hallin asiakkaille, Vesteri sanoo.

Raksilan uimahalli on todettu kauttaaltaan huonokuntoiseksi. Vanha halli on suunnitteilla purkaa ja sen tilalle rakentaa uusi. Hallia on esitetty toteutettavaksi kaupungin omana erillisinvestointina vuosina 2023–2024. Suunnittelulle esitetään määrärahavarausta kaupungin ensi vuoden talousarvioon.

– Tästä syystä mitään korjaustoimenpiteitä ei nykyisessä hallissa tehdä enää pitkällä tähtäimellä, Vesteri sanoo.

Elokuun puolivälissä palataan normaaliin

Vesi-Jatulissa on käynnissä pienten huoltotöiden lisäksi suurempi laattaremontti, joka pitää hallin suljettuna elokuun puoliväliin saakka.

Raatissa puolestaan tehdään suihkuhuoltoa, pienempiä laattakorjauksia, uusitaan saunojen lauteita, huolletaan kylmäallas sekä huolletaan ja hiotaan pukuhuoneiden penkit.

Kaikki kolme Oulun uimahallia ovat jälleen yleisön käytössä normaalisti 15. elokuuta alkaen.