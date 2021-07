Oulun uimahallin kuntosali Raksilassa suunnataan jatkossa erityisesti ikäihmisten ja erityisryhmien käyttöön, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Uimahallin vuosihuollon aikana kuntosalilaitteita uusitaan kohderyhmä huomioiden turvallisempaan ja käyttäjäystävällisempään suuntaan. Uimahalli avataan vuosihuollon jälkeen asiakkaille jälleen maanantaina 12.7.

Kuntosalin yleisövuoroihin tulee muutoksia 30.8.2021 alkaen. Kaikille avoimet yleisövuorot tulevat jatkossa olemaan aamu– ja iltapäivisin sekä iltaisin ja viikonloppuisin.

Päiväajat on kohdennettu erityisesti yhdistysten, opistojen ja urheiluseurojen ryhmille, jotka on suunnattu ikäihmisille ja erityisliikkujille. Näitä ohjattuja ryhmiä on maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10–16 sekä tiistaisin ja torstaisin kello 12–18.

Lähelle uimahallia on valmistunut Ouluhallin uusi kuntosali, joka on 400–neliöisenä kaupungin kuntosaleista suurin. Ouluhallin kuntosalilla ei ole varattuja vuoroja, vaan salille pääsee aina Ouluhallin aukioloaikojen puitteissa kello 7–21.30.

