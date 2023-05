Oululainen vasta eduskuntaan valittu kansanedustaja ja luokanopettaja Pia Hiltunen (SDP) on ottanut kantaa koulujen kännykkäkieltoa koskeviin suunnitelmiin.

Kännykkäkielto on ollut esillä hallitusneuvotteluissa ja neuvottelevat puolueet ovat pyytäneet asiassa lisätietoja asiantuntijoilta. Esillä on ollut kännyköiden kieltäminen kouluissa lailla.

Pia Hiltunen ei lähtisi säätämään kännyköistä lakia. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Hiltunen julkaisi lauantaina kannanoton, jonka mukaan koulujen on saatava itse päättää siitä, kuinka kännykät huomioidaan koulupäivän aikana.

– Opettajana työskennelleenä tiedän, että kouluilla on mahdollisuus tällä hetkellä rajata puhelimien käyttöä koulupäivän aikana, Hiltunen kirjoittaa.

– Opettajalla on oikeus päättää, mitä opetusvälineitä ja mitä oppimismenetelmiä kullakin tunnilla käytetään, ja oppilaan velvollisuus on noudattaa opettajan ohjeistusta ja toimia pyydetyllä tavalla. Mikäli oppilas ei noudata sääntöä, opettajalla on oikeus ottaa puhelin oppilaalta pois koulupäivän ajaksi.

Hiltusen mukaan puhelimet ja muut älylaitteet toimivat myös oppimista edistäen, esimerkiksi tiedonhankinnassa. Opettajilla tulee hänen mukaansa säilyä päätösvalta opetusmenetelmistä ja puhelimista tunnilla.

Hiltusen mielestä koululaisten ja opiskelijoiden olisi hyvä kuitenkin vapaaehtoisesti rajoittaa älylaitteiden käyttöä koulupäivän ulkopuolella. Hänen mukaansa kännykät eivät ole syy oppimistulosten laskuun, mutta esimerkiksi lukiolaisten digimateriaalien opiskelu päivittäin voi alentaa keskittymiskykyä.

– Siksi on syytä etsiä keinoja muualta kuin kännykättömistä koulupäivistä, Hiltunen linjaa.