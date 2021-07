Oulun tuomiokirkossa vietetään sateenkaarimessua ensimmäistä kertaa osana Oulu Pridea 4.8, Oulun seurakuntayhtymä tiedottaa. Sateenkaarimessut ovat seksuaali–ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen suunnattuja luterilaisia jumalanpalveluksia.

Messun toimittavat tuomiorovasti Satu Saarinen, Kimmo Kieksi ja Oulun Setan varapuheenjohtaja Heidi Lehtonen. Myös valtakunnallisen kristillisen Sateenkaariyhdistys Malkuksen Oulun–ryhmän jäsenet ovat isossa roolissa sateenkaarimessun toteutuksessa, tiedotteessa kerrotaan.

– Pidän kirkon ja seurakunnan mukanaoloa Pride–tapahtumassa tärkeänä. Tapahtuma on kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, ja tasavertaiset ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Tämä ei ole poliittinen asia eikä mielipidekysymys, vaan tässä on kyse rakkaudesta, Saarinen kommentoi tiedotteessa.

– Tämä on minulle henkilökohtaisesti valtavan hieno ja iso asia. Useita vuosia tätä rukoilin ja nyt se on vihdoin totta. Se merkitsee minulle erityisesti sitä, että jokainen on aidosti tervetullut kirkkoon omana itsenään. Jokainen meistä on yhtä arvokas ja kelpaa Jumalalle ja seurakunnalle juuri sellaisena kuin on, myös Malkukseen kuuluva Lehtonen sanoo tiedotteessa.

Oulu Pridea vietetään eri puolilla kaupunkia 2–11.8. Evankelis–luterilaisten seurakuntien vapaaehtoisia osallistuu myös Oulu Priden kulkueeseen sekä puistojuhlaan perheille suunnatulla ohjelmalla ja teltalla.

