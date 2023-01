Tuomiokirkossa järjestetään vihkihetki helmikuun lopussa. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun tuomiokirkossa järjestetään vihkihetki 24. helmikuuta. Tuolloin tarjolla on vihkiaikoja puolen tunnin välein kello 14–19.

Yleensä vihkihetkiä järjestetään Oulun tuomiokirkossa neljä kertaa vuodessa. Tänä vuonna kirkossa on kuitenkin remontteja, joiden vuoksi vihkihetkiä pidetään vain kaksi. Seuraavan kerran vihkihetki onkin luvassa vasta 20. lokakuuta.

Vihkihetkiä on järjestetty yli kymmenen vuoden ajan ja seurakunnan mukaan ne ovat olleet suosittuja.

Helmikuiseen vihkihetkeen on varattava aika etukäteen soittamalla Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastoon numeroon 044 316 1401. Vihkipari voi halutessaan kutsua tilaisuuteen läheisiään todistamaan juhlahetkeä, mutta todistajat löytyvät tarvittaessa myös seurakunnan puolesta.

Mukana on oltava myös esteettömyystodistus. Lisäksi molempien on oltava rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai toinen on evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.