Oulu

Oulun tuomiokirkko on kesällä avoinna joka päivä klo 10–20 ja siellä on kielitaitoiset oppaat esittelemässä kirkkoa. Kuva: Jussi Korhonen

Oulun tuomiokirkko ja Haukiputaan kirkko ovat Oulun seurakuntien kirkoista tiekirkkoina tänä kesänä. Oulun tuomiokirkko on jo auki ja on avoinna elokuun loppuun asti joka päivä klo 10–20. Haukiputaan kirkko on auki heinäkuun, 1.–29.7, maanantaista perjantaihin klo 12–18.

Molemmissa kirkoissa on kesäkahvila, tuomiokirkossa Café Krypta ja Haukiputaalla Tapulikahvila. Molemmissa paikoissa on myös konsertteja kesän aikana.

Tuomiokirkossa on paikalla kielitaitoiset oppaat kaikkina päivinä. Maanantaisin klo 17 kirkossa järjestetään opastettuja yleiskierroksia ja torstaisin klo 17 teemakierroksia, joiden aiheina ovat muun muassa merellinen Oulu, arkeologiset kaivaukset, kirkosta löytyvä symboliikka sekä Oulun kirkko ja sota.

Tiekirkkoja eli vierailijoille avoinna olevia kirkkoja on tänä kesänä auki ympäri Suomea kaikkiaan 265. Kirkkojen sijainnit ja aukiolotiedot on koottu yhteiselle Tiekirkot.fi -sivustolle.